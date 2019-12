Antikapitalistische Demo bewilligt

Hunderte Schulkinder können aufatmen: Die ursprünglich am Messeplatz geplante Demonstration einer Gruppe von Kapitalismuskritikern wird nicht wie gewünscht stattfinden. Am Messeplatz besammeln sich am Samstagnachmittag rund 500 Primarschüler, die im Kongresszentrum an einem grossen Weihnachtskonzert teilnehmen. Zeitgleich wollten sich Linksextreme für einen Marsch durch die Innenstadt besammeln.