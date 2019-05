Amac baut fünften Hangar in Basel und schafft 50 neue Stellen

In der zweiten Hälfte des kommenden Jahres soll am EuroAirport ein neuer, fünfter Hangar in Betrieb genommen werden und 50 neue Arbeitsplätze entstehen. Für den Hangar, in welchem hauptsächlich Bombardier-Flugzeuge gewartet werden sollen, werden 16 bis 18 Millionen Franken investiert, wie Amac-Verkaufschef Waleed Muhiddin, am Montag an der Geschäftsfliegermesse Ebace in Genf ausführte. Die Nutzfläche am Basler EuroAirport wird mit dem Ausbau auf 110'000 Quadratmeter erhöht.