Am Walkeweg soll ein Primarschulhaus entstehen

Am Walkeweg beim Dreispitz sollen in einer ersten Etappe 150 neue Genossenschaftswohnungen entstehen. Der Regionalverband Wohngenossenschaft Nordwestschweiz muss als ­Baurechtsnehmer sicherstellen, dass ausschliesslich preisgünstiger Wohnraum entsteht. Im ­Gebiet Walkeweg und Dreispitz-Süd erwartet das Planungsamt insgesamt Wohnraum für rund 2000 Personen. Dies werde zu rund 20 Kindern pro Schuljahr führen, was einer Klasse ent­spreche, heisst es in einem Ratschlag des Regierungsrats an den Grossen Rat.