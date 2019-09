Als die Sozialisten das Münster stürmten

Wir erleben nun der Reihe nach: Die Weihung des von Kaiser Heinrich II. gestifteten Münsters anno 1019; das Basler Konzil im 15. Jahrhundert, an dem ein Gegenpapst gewählt wurde, wonach sich die Stadt schon als «neues Rom der christlichen Welt» sah; die Reformation, dank der zwar nun auch Frauen in der Kathedrale zum Lobe Gottes singen dürfen, aber nach wie vor patriarchalischen Gesetzen unterstellt sind – worauf eine Schauspielerin die Probe im Protest unterbricht: «Muss ich das wirklich sagen?» –, und schliesslich den Friedenskongress mit dem abermaligen Auftritt der Sozialisten, deren Anliegen der evangelisch-reformierte Pfarrer Leonhard Ragaz unterstützte.

Perfektes Timing

Die Szenen mit den Darstellern Helmut Förnbacher, Dominique Lüdi, Kristina Nel, Urs Schaub, Marc Schmassmann und Suzanne Thommen sind kurz und klar. Unter der Regie von Sandra ­Rudin Förnbacher geht das knapp anderthalb Stunden lange, nach einer Idee von Kirchenratspräsident Lukas Kundert und von Matthias Zehnder mitkonzipierte Festspiel samt Massenszenen perfekt getimt über die Bühne. Geschickt bezieht es das gesamte Bauwerk ein.

Sein besonderer Reiz jedoch liegt in der Musik. Mit alten Chorälen, aber auch einem swingenden «Vaterunser» auf Swahili («Baba Yetu») brilliert die von Oliver Rudin geleitete Knabenkantorei, die an jeder Vorstellung von wechselnden weiteren Chören unterstützt wird. Aus dieser Kantorei hervorgegangen ist Balz Aliesch, der vier Zwischenspiele komponierte, in denen alte Instrumente (darunter Zink und Alpofon mit Balthasar Streiff) wunderschön zum Tragen kommen.

Münster einst Maria geweiht

Von Aliesch stammt zum Finale ebenso die neue «Münsterhymne» zum Text von Münsterpfarrerin Caroline Schröder Field, bei der das Publikum zum Mitsingen geladen ist: ein stimmungsvolles Klangwerk. Im Refrain hören wir die Zeilen: «Siehe, deine Kathedrale / Lädt mich immer noch ein / Ein Mensch zu sein unter Menschen / Auf der Suche nach dir.» Protestantische Suche statt katholischer Gewissheit.

An den Umstand, dass das Münster einst der Mutter Jesu geweiht war, erinnert ein Psalm von Samuel Mareschall, der als Münsterorganist der Maria auch ein Jahrhundert nach der Re­formation noch huldigte. «Theater im Münster»: ein gelungenes, musikalisch facettenreiches Festspiel, das geschichtliches Interesse weckt und an der Premiere gefeiert wurde.

Weitere Aufführungen: 19., 21., 22., 25., 26. und 27. September, jeweils um 19.30 Uhr, am 21. September um 20.00 Uhr. www.ticketcorner.ch