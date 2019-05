Alles klar, Eva Herzog?

Während Eva Herzog bedacht Sätze formuliert, wählt Parteipräsident Pascal Pfister das Pathos: «Eine Ära geht zu Ende.» Er hat recht. 15 Jahre lang hat die promovierte Historikerin das Finanzdepartement geführt und der Stadt schwarze Zahlen beschert. Ihre nachhaltige und vorsichtige Finanzpolitik sorgte dafür, dass sie bis weit in die Reihen der Bürgerlichen geschätzt oder respektiert wurde. Nun zieht sie den Schlussstrich: «Meine wichtigsten Projekte sind abgeschlossen.»

Mit der Annahme der AHV-Steuer-Vorlage auf Bundesebene kann nun auch die Basler Steuervorlage, dieser Kompromiss, den sie mit den Bürgerlichen aushandelte, umgesetzt werden, und Herzog kann gehen. Am liebsten nach Bundesbern.

Die Marke Herzog

Präsentiert werden an dieser Pressekonferenz auch die Wahlplakate, die bald die Stadt säumen werden. Zu sehen ist sie: Eva Herzog am Referieren, Eva Herzog am Gestikulieren, Eva Herzog am Lächeln. Und zu ihrem Konterfei gesellt sich Klarheit: «Klare Werte», «Klare Worte» und «Klare Politik» stehen auf den Plakaten. Darauf folgend ihr Anspruch, in den Ständerat einzuziehen, und jeweils mit einem Hashtag versehen, der auch gleichzeitig der Wahlslogan ist: #klareSacheEva.

Das Parteilogo sucht man auf den Plakaten vergeblich. Das braucht Eva Herzog auch nicht. Sie selber ist Marke genug. Ihre Qualifikation? Ihr jetziges Amt. Die Finanzdirektorin sieht ihren bisherigen Leistungsausweis als genügend für den einzigen Basler Sitz im Stöckli. «Ich werde aber sicherlich nicht aufhören können, Finanz- und Steuerpolitik zu betreiben», sagt sie. Doch auch Themen wie der Klimawandel, die Digitalisierung, die Beziehung zwischen der Schweiz und der EU und die Gesundheit seien ihr wichtig.

Was ebenfalls für sie spreche: «Ich bin in Bern keine Unbekannte.» Sie ist Vizepräsidentin der Konferenz der kantonalen Finanzdirektoren und Präsidentin der Eidgenössischen Kommission für die Harmonisierung der direkten Steuern des Bundes, der Kantone und der Gemeinden. Unmittelbar nach der Pressekonferenz bekundeten diverse Basler Sozialdemokraten ihre Unterstützung auf den sozial Medien. Die gesamte Partei scheint hinter ihr zu stehen.

Doch das war nicht immer so. Bei der Unternehmensteuerreform III und just auch bei der Topverdienerinitiative kreuzte sie mit ihren Parteikollegen die Klingen. Ist man also auch ein wenig froh, dass sie nun geht? «Überhaupt nicht. Es ist generell so, dass Regierungsräte nicht immer die gleichen Positionen vertreten wie ihre Partei. Mit Eva Herzog hatten wir immer eine fruchtbare Auseinandersetzung. Denn Reibung erzeugt bekanntlich Wärme», sagt Pascal Pfister.