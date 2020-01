«Wir haben viel Geld investiert», gibt er zu, betont aber gleichzeitig, dass Miele bei der Bank keinen Cent aufgenommen hat. «Schon mein Vater wusste, auf welcher Seite der Bilanz er die Banken zu führen hat», sagte er gestern an der Swissbau in Basel. Bei Miele werde nicht auf das nächste Quartal geschielt, sondern langfristig geplant.

Grosser Spareffekt

Generation 7000 macht die Küche intelligent. Die Waschmaschine verbraucht nur noch so viel Waschmittel wie nötig. Die Zeit, wo man Tabs einwarf, ist endgültig vorbei. «Der Spareffekt liegt bei 30 Prozent», sagt Miele. Ein Haushalt, der Nachhaltigkeit ernst nehme, stelle auf Generation 7000 um. Mit modernen ­Küchengeräten wird inzwischen auch kommuniziert. Das Steak wird in die Pfanne gelegt. Anschliessend ermitteln Sensoren die Kerntemperatur. Wenn es Zeit ist, das zarte Fleisch zu wenden, meldet sich Alexa, die digitale Sprachassistentin von Amazon, nachdem man ihr den Befehl ­erteilt hat: «Alexa, bitte das Steak brutzeln.»

Wer auf einem Fünf-Flächen-Induktionskochfeld eine Pfanne verschiebt, kann sich darauf verlassen, dass mit ihr auch die zuvor eingestellte Temperatur an die neue Stelle verschoben wird. Auf dem iPad lassen sich Tausende Rezepte nachlesen. Man sieht das fertige Produkt und kann die Zubereitung in kleinen Filmen nachschauen. In Druck-Steamern – dem Rolls-Royce von Miele – sind Kartoffeln nach wenigen ­Minuten gar. In der neuen Insel-Dunstabzugshaube, die wie eine moderne Lampe aussieht, sind 150Duftstoffe integriert. French Bakery soll am besten schmecken.

Höhere Lebensdauer

Miele liefert für alle modernen Haushaltsgeräte eine Assistenz-App, so neuerdings auch für ­Wäschetürme in Mehrfamilienhäusern. Hier lässt sich die Waschzeit reservieren, auch das leidige Einwerfen von Münzen entfällt. Neu wird über eine Prepaid-Karte abgerechnet.

Miele, der fast alle Schweizer Dialekte versteht, weil er an der Universität St. Gallen promovierte, ist Urenkel des Firmengründers Carl Miele und Sohn von Rudolf Miele. Miele ist inzwischen einer von 85 Gesellschaftern des Familienunternehmens. Bereits sind Vertreter der fünften Generation aktiv. «Ende Jahr wird der Gewinn jeweils ausgeschüttet», sagt Miele. «Bis jetzt ist noch niemand auf die Idee gekommen, seine Anteile zu verkaufen.»