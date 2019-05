Akuter Mangel an Chauffeuren sorgt für lange Wartezeiten

BVB Riehener warten vergebens auf den 34er-Bus, um Richtung Basel zu fahren. Zurzeit kommt es auf vielen Buslinien zu Ausfällen. Die BVB sprechen von Verspätungen bis zu vier Stunden.

In den vergangenen Tagen kam es gleich mehrfach vor, so berichten Riehener. Wer mit dem 34-Bus um sechs oder sieben Uhr morgens Richtung Basel fahren wollte, blieb an der Haltestelle hängen. Selbst wenn er länger an der Haltestelle wartete – es kam kein Bus. «Als dann endlich ein Bus auftauchte, fragte ich den Chauffeur, was passiert sei», erzählt ein Riehener, der zur Arbeit fahren wollte. «Der Chauffeur sagte mir, dass wegen der vielen krankheitsbedingten Ausfälle bei den BVB nicht mehr jeder Bus wie geplant fahren könne.»