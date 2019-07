Aktivisten blockierten Eingänge von Credit Suisse und UBS

Klimaaktivisten protestierten am Montagmorgen in Zürich und Basel gegen die Grossbanken Credit Suisse und UBS. Sie errichteten Sitzblockaden und versperrten den Zugang teils mit Velos und Pflanzenkübeln. Die Räumung durch die Zürcher Polizei verlief friedlich. Auch in Basel konnte in der Zwischenzeit eine Räumung erfolgen.