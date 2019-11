Aktivisten blockieren Eingang zur Novartis

Die Aktivisten beschuldigen die Novartis, dass sie mit ihrem Engagement in der Türkei das Regime von Recep Teyyip Erdogan und seiner AKP-Partei unterstützen würden. Die Demonstranten schliessen daraus, dass sich das Pharmaunternehmen gegen die Sache der Kurden in Nordsyrien stelle. In der Region Rojava in Nordsyrien gehe das türkische Militär, so heisst es in der anonymen Mitteilung weiter, gegen kurdische Frauen, Schwule und Lesben vor. Mit der Protestaktion vor den Toren der Novartis wollten die Aktivisten ihre Solidarität mit den unterdrückten Menschen in Nordsyrien ausdrücken.

Unternehmen in der Schweiz wie auch in den USA oder Russland, so das anonyme Schreiben weiter, würden mit ihren Investitionen in der Türkei diesen Krieg in Nordsyrien unterstützen.

Die anonymen Aktivisten fordern in ihrer Mitteilung die Mitarbeiter der Novartis auf, nicht still zu sein und etwas gegen das Engagement der Novartis in der Türkei zu sagen.

Eine Stellungnahme der Novartis steht noch aus.