Ärzte vermuten noch viel Gift im Boden des Klybeck-Areals

Seine Resultate lassen aufhorchen: Rund 2000 verschiedene chemische Substanzen seien auf den Geländen verarbeitet und entsorgt worden. Darunter zahlreiche, äusserst gesundheitsschädliche und teils Krebs auslösende wie die chemischen Kampfstoffe Senfgas und Nitrosenfgas. Nach diesen giftigen Abfällen hätten die Chemiekonzerne und der Kanton Basel-Stadt nicht genügend gesucht, sagt Forter. Es bestehe das Risiko, dass einige dieser Substanzen noch nicht abgebaut seien. Das spricht für ein komplettes Aufräumen, insbesondere, weil ein Wohnquartier entstehen soll. So das Fazit von Forter.

Diese Aussagen gewinnen durch den kürzlich erfolgten Besitzerwechsel von mehr als der Hälfte des Geländes an Brisanz. Novartis hat vor wenigen Wochen ihr Areal im Klybeck in der Grösse von rund 160000 Quadratmetern an die Firma Central Real Estate Basel verkauft. Diese junge AG besteht aus Pensionskassen und Versicherungen.

Kosten von einer Milliarde

Die Ärztinnen und Ärzte für Umweltschutz fordern jetzt dezidiert die Offenlegung der Kaufverträge des Novartis-Areals. Die Öffentlichkeit müsse wissen, ob und wie die Kostenfolge für die Aufräumarbeiten geregelt ist. Eine gründliche Altlastensanierung des ehemaligen Chemiestandorts Klybeck in der Grösse von rund 300000 Quadratmetern, dürfte auf rund eine Milliarde Franken zu stehen kommen schätzt Martin Forter. Und dies dürfte die junge, frisch gegründete Firma niemals berappen können.

Doch die Sanierung sei dringend nötig, sagen die Ärzte. Der kontaminierte Untergrund sowie der Chemiemüll auf der Allmend müsse einmalig und definitiv auf Kosten der Verursacher beseitigt werden. Und das, bevor mit dem Bauen begonnen wird. Über 100 Jahre lang haben Basler Chemiefirmen auf dem Klybeck-Areal Farbstoffe und Medikamente hergestellt. In den nächsten Jahren soll es zu einem Stadtquartier für etwa 10000 Bewohner mit zusätzlich rund 5000 Arbeitsplätzen werden.

Wie Peter Kälin, Präsident der Ärzte für Umweltschutz, an der Veranstaltung sagte, sei auch die Pensionskasse der Ärztinnen und Ärzte Mitkäuferin des Klybeck-Areals. «Ob sie meine Gelder damit wirklich gut anlegt? Ich zweifle», sagte er an der Veranstaltung. Ihn beunruhige, dass die bisherigen Untersuchungen das ganze Giftspektrum noch nicht erfasst hätten.