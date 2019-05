Ärger wegen Schulzuteilung in Riehen

Für Uwe Gulde aus Riehen war es ein Schock, als er das Schreiben der Abteilung Gemeindeschulen Bettingen und Riehen öffnete. Er wird darin vorgewarnt, dass sein sechsjähriger Sohn im August nicht wie vorgesehen im Schulhaus Erlensträsschen, sondern am Standort Hinter Gärten eingeschult werden soll. «Dies, nachdem er zwei Jahre lang am Erlensträsschen den Kindergarten besucht hat und auf den Übertritt in die benachbarte Primarschule vorbereitet wurde», so Gulde.