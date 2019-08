Ärger um Pflastersteine am Basler Marktplatz

Es gibt nicht viele Unternehmen, die ­gekonnt Pflästerungen mit Ornamentik verlegen können, wie es die Sanierung des Marktplatzes vor dem Rathaus erfordert. Victor Pensa mit seinem Unternehmen ist aber ein richtiger Künstler darin, die Pensa AG ist also prädestiniert dafür. Alles andere, als auf den lokalen Steuerzahler zu setzen, hätte das Basler Bau- und Verkehrsdepartement (BVD) infrage gestellt. Pensas Offerte lag denn auch ganz knapp unter 300'000 Franken, was dem Tiefbauamt bequem eine freihändige Vergabe und eine exklusive Berücksichtigung des Familienunternehmens in dritter Generation ermöglichte.