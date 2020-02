Ackermann redet die Probleme klein

Kulturministerin Elisabeth Ackermann kann zugutegehalten werden, dass sie ihr Amt im Februar 2017 unter erschwerten Bedingungen angetreten hat. Vorgänger Guy Morin hatte es nicht mehr geschafft, die lange versprochene Museumsstrategie vor Ablauf seiner Amtszeit zu überarbeiten. Die neue Kulturchefin erhielt damit eigentlich die Chance, eigene Akzente zu setzen oder gar Visionen einzubringen. Doch was sie schliesslich nach einjähriger Arbeit am hinterlassenen Werk Morins in ihrem eigenen Namen auftischte, war mutlos. Im Wesentlichen sollte alles so bleiben, wie es war.

Der Verdacht liegt nahe: Die Strategie ist darauf angelegt, möglichst nirgends Handlungsbedarf zu schaffen. Zwar wurde das Instrument des Globalbudgets geschaffen, was den Museumsdirektoren ein zusätzliches Mass an Planungsfreiheit verschaffen sollte. Doch die Freiheit blieb eine trügerische, denn der Status der Museen blieb unverändert. Und seither zeigt sich auch: Ackermann und die Kulturabteilung reden wacker überall drein. Schliesslich ist das Präsidialdepartement befugt, die Aufsicht über den Betrieb der Museen wahrzunehmen.

Den Museumskommissionen verbleibt lediglich eine Begleitfunktion. Modernere Betriebsformen wie etwa eine öffentlich-rechtliche Stiftung, wie sie der Bund für das Landesmuseum gewählt hat, wurden bis heute nie erwogen.

Statt sich den Problemen zuzuwenden, bemüht sich Ackermann darum, diese kleinzureden.

Dass Ackermanns Museumsstrategie nichts taugt, zeigt sich stets von neuem. Sie hilft beim Kunstmuseum weder mit, die wegen der Besucher-Fehlprognosen ungenügende Finanzierung nachhaltig zu korrigieren, noch peinliche Pannen wie jene um die Entlassungen und Wiedereinstellungen von Aufseherinnen nach dem Frauenstreik zu vermeiden. Und beim Historischen Museum lenken die Streitigkeiten zwischen Ackermann, dem Museumsdirektor und den Chefinnen der Abteilung Kultur nur von den eigentlichen Problemen ab: der mangelhaften Katalogisierung, dem lausigen Zustand der Depots und der, wie sich jetzt zeigt, maroden Bausubstanz der Ausstellungsräume.

Statt sich den Problemen zuzuwenden, bemüht sich Ackermann darum, diese kleinzureden. Der Schwerpunkt ihrer Medienabteilung liegt darin, möglichst dafür zu sorgen, dass wenig nach aussen dringt. In einem Wahljahr erst recht: Nicht die wahren Zustände sind relevant, sondern der nach aussen gewahrte Schein. Gemäss der Mitteilung der Grünen Basel-Stadt ist denn auch «erfreulich», dass die Kultur bei der Bevölkerungsbefragung besonders positiv bewertet wurde. Was genau besonders gut bewertet wurde, bleibt schleierhaft. Ist auch nicht erheblich. Schliesslich geht es vor allem darum, wegen «guter Arbeit» wiedergewählt zu werden.

Das jahrelange Aussitzen wird die Basler Museen in keine bessere Zukunft führen.

Dass die Museen von der Bevölkerung nach wie vor geschätzt werden, liegt vor allem an den erfolgreichen Ausstellungen. Zu verdanken sind diese zu einem guten Teil ihren Direktoren und den Bemühungen jeweiliger Public Private Partnerships. Die erfolgreichen Ausstellungen verdecken jedoch die Sicht auf die Probleme aller staatlichen Museen in Basel. Dies ändert sich nur, wenn etwa, wie diese Woche geschehen, ein Riss in der Gebäudedecke eine ­Ausstellung plötzlich vorzeitig beendet. Mit Nichtstun lassen sich weder Gebäuderisse noch die Unzulänglichkeiten der rückständigen Museumsstrategie beheben.