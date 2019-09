Abteilung Kultur und Intrigen

Die weltweit einzige unberührte Altartafel aus dem Hochmittelalter wäre nie als Leihgabe nach Basel gekommen, hätte nicht ihre Sicherheit garantiert werden können und hätte das Ausstellungskonzept nicht überzeugt: Die Ausstellung des Historischen Museums findet denn auch nicht in der Barfüsserkirche statt, wo es hineinregnet, sondern im Kunstmuseum. Leihgaben aus Cleveland, München, Köln, Berlin, Rom und New York – kostbare Goldschmiedearbeiten, Textilien, Elfenbeinschnitzereien – werden die Ausstellung bereichern. Kurz: Die Ausstellung wird die grösste Sache des HMB seit Generationen. Das HMB erlebt eine eigentliche Hochblüte, während das Präsidialdepartement Depots und Ausstellungsräume des HMB über Jahre verrotten lässt.

Eigentlich eine Erfolgsgeschichte

Nimmt man das Tagesgeschäft des HMB unter die Lupe – das Ausstellen und Dokumentieren –, zeigt sich, dass das HMB eigentlich keine Probleme hat. Fehlmann leitete einen Modernisierungsprozess ein – genau jenen, den man sich von ihm erwartet hat, als man ihn nach Basel geholt hat. Nie zuvor sind linke Themen, repräsentiert von Leuten wie Bruno Manser oder Florianne Koechlin, in einer Ausstellung zur Basler Geschichte integriert worden. Nie zuvor hätten die Basler Historiker Migranten selber zu Wort kommen lassen, wenn sie das Thema Migration thematisiert hätten. Aber Fehlmann gelang dieser Schritt, ohne den Basler Daig zu vergraulen. Denn die Mäzene beteiligen sich unter dem neuen Direktor in Rekordhöhe: 5,2 Millionen Franken hat er in zweieinhalb Jahren ins HMB geholt, oder rund 20 Prozent des Budgets, das jährlich 10,2 Millionen Franken umfasst. Der Mann ist mehr als seinen Lohn wert.

Ist mehr als seinen Lohn wert: Marc Fehlmann, Direktor des Historischen Museum Basel. Foto: Lucia Hunziker

Bedrückend wirken hingegen die Aktivitäten um die Abteilung Kultur unter der Co-Leitung der beiden Frauen Katrin Grögel und Sonja Kuhn, an der langen Leine von Elisabeth Ackermann (Grüne) im Präsidialdepartement. Spätestens seit 2017 sind sie umfassend dokumentiert über die Unterfinanzierung von rund 1,1 Millionen Franken des HMB und wissen um den Zustand der Depots und um die Notwendigkeit, eine verluderte Sammlung gesetzeskonform zu erfassen. Seit Dezember 2017 liegt ihnen die Museumsstrategie vor, in der auch das HMB im Kapitel «Bedeutung und Positionierung» beschrieben wird. Es gehört «zu den grössten und bedeutendsten Museen dieser Art in der Schweiz», so will es positioniert sein.

Wachsender Wasserkopf

Vor dem Hintergrund, dass die Basler 28 Millionen Franken für 550 Meter Veloweg ausgeben – ein Betrag, der die Unterfinanzierung des HMB über eine ganze Generation sicherstellen würde –, fragt sich, weshalb die Regierungspräsidentin kein Geld einfordert. Kein Kultur-Insider mag die Antwort öffentlich geben, am wenigsten Ackermann und ihre Abteilung Kultur selber. Ist es die Tatsache, dass Basel das Geld in einen (völlig unnötigen) Bau fürs Naturhistorische Museum steckt und zudem nicht weiss, was mit dem Bau des Antikenmuseums passieren soll, und so das Fuder überladen hat? Oder ist es die Tatsache, dass die Abteilung Kultur unter Vorgänger Philippe Bischof und jetzt Grögel und Kuhn zum Tummelplatz von 19 Angestellten und einer Praktikantin angeschwollen ist (unter Michael Koechlin waren es eine knappe Handvoll Angestellte)? Oder ist es die gefährliche Hilflosigkeit Ackermanns im Haifischbecken der Missgunst, die nicht mehr für einen guten Betrieb des HMB sorgen kann?

Nach Publikation der sowohl entlarvenden wie auch bestätigenden externen Betriebsanalyse lavieren die verantwortlichen Damen, reden von Personalbedarf, um ihn gleich wieder zu negieren, und schieben ihre Unentschlossenheit weiter auf, indem sie eine längst formulierte Strategie neu schreiben wollen. Das zeugt von wenig Fachkompetenz. Das schreckt gute Museumsdirektoren davon ab, nach Basel zu kommen, und führt dazu, dass man sich mit einer Hauslösung vierter Wahl begnügen muss, wie es beim Naturhistorischen Museum geschehen ist.