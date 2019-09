Susanna Geser beschreibt ihr ­Gefühl mit den Worten «Wut», «Ernüchterung» und «Frustration». Seit vier Jahren sucht die 68-Jährige in Basel eine Wohnung. «Ich habe schon zwischen 2011 und 2013 in Basel gewohnt, bin dann aber nach Biel gezogen, wo es mir aber nicht so gefällt, vor allem, weil ich zu weit weg bin von meiner Tochter, die nach wie vor in Basel lebt.»