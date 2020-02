85-Jährige kurz vor Mittag ausgeraubt

Eine 85-jährige Frau begab sich am Dienstag, um 11.30 Uhr, Richtung ihre Wohnung, die sich im Erdgeschoss einer Alterssiedlung an der Rheinfelderstrasse befindet, teilt die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt mit. Noch bei der Eingangstür wurde sie von einem Unbekannten zurück in die Wohnung gestossen.