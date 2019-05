4 bis 5 Millionen bei neuem Tramnetz sparen

Einer führt durch den Petersgraben vorbei an Universität und Universitätsspital. Der zweite Abschnitt betrifft eine Linie zwischen dem Wettsteinplatz und dem Claraplatz durch den Claragraben. Der dritte neue Ast soll vom Riehenring über den Wiesenkreisel das Klybeckareal erschliessen. Für alle drei Projekte liegen bereits Machbarkeits­studien vor. Wessels pries im ­Januar das Tram als Verkehrs­mittel der Zukunft. «Das System Tram wird auch in 30 Jahren noch eine wichtige Rolle spielen als Verkehrsmittel.» Es sei in der Lage, auf kleinem Raum viele Menschen zu befördern.

Dass ein Tram nicht ein in die Jahre gekommenes Fossil ist, das schleift, pfeift, rüttelt und erschüttert, glaubt auch die Interessengemeinschaft öffentlicher Verkehr (IGÖV). Die IGÖV hielt gestern eine Pressekonferenz ab und erläuterte ihrerseits, was sie von den Ausbauplänen und den neuen Linienführungen der Regierung hält.

Ja, aber...

IGÖV-Präsident Stephan Maurer begrüsste die drei geplanten neuen Schienenstränge durch den Claragraben, über den Petersgraben und ins Klybeck. Maurer warnte aber, dass die Abstimmungen für das Erlenmatt-Tram und das Tram über den Margarethenstich in den letzten Jahren verloren gegangen seien. «Wir müssen daher beim Ausbau vorsichtiger sein, weil es durch geänderte Linienführungen bei den Passagieren immer Gewinner und Verlierer gibt.» Die Passagiere würden vor allem auf andere Verkehrsmittel ausweichen, wenn sie an Knotenpunkten umsteigen müssten und nicht auf direkten Wegen fahren könnten.

IGÖV-Vizepräsident Stephan Appenzeller übte denn auch in ­diesem Sinne Kritik am Vorschlag der Regierung. Sie möchte die Linie 8 zwischen Neubad und Kleinhüningen, respektive Weil am Rhein, über die Wettsteinbrücke und via den neuen Claragraben-Abschnitt zum Claraplatz leiten. Der 8er durch das Stadtzentrum und über die Mittlere Brücke soll dann Geschichte sein. Diese Linienführung soll die Innenstadt von der «gelb-grünen Wand» entlasten.

Für Appenzeller, ehemaliger Kommunikationschef der Basler Verkehrsbetriebe (BVB), kein gangbarer Weg: «Die Passagiere aus dem Neubadquartier, dem Klybeck und dem unteren Kleinbasel würden so ihre direkte ­Verbindung in die Innenstadt verlieren.» Das sei ein No-go.