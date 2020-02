3-D-Streifen verwirren Verkehrsteilnehmer

Ziel dieser optischen Täuschung ist, die Sicherheit von Strassen querenden Fussgängern zu erhöhen. Das bekannteste Beispiel eines 3-D-Fussgängerstreifens existiert im isländischen Städtchen Isafjordur.

Die grüne Grossrätin Michelle Lachenmeier hat vor zwei Jahren im Grossen Rat einen Vorstoss erfolgreich lanciert. Er verlangt von der Regierung mit einem Pilotversuch die Realisierung solcher 3-D-Fussgängerstreifen auch in Basel. Die Regierung beantwortet das Begehren nun abschlägig. Weil dreidimensionale Streifen nur aus einer Fahrtrichtung wahrnehmbar seien, würden sie sich einzig für Einbahnstrassen eignen. Viele Fussgängerstreifen liegen jedoch im Zweirichtungsverkehr oder befinden sich bei Kreuzungen. So lasse sich fast oder gar keine 3-D-Wirkung erzielen. «Die Ansicht derartiger Streifen aus der Gegenrichtung oder vom Trottoir verwirren massiv und stellen nach Ansicht des Regierungsrats auch keine ‹willkommene optische Aufwertung› dar», heisst es in dem Bericht.

Kein Spielraum

Zudem seien die rechtlichen Grundlagen zur Bemalung von Fussgängerstreifen klar definiert. Das Strassenverkehrsgesetz sehe keine Ausnahme zu den gelben oder bei Pflästerung weissen Balken vor. Die kommunalen Behörden hätten keinen Handlungsspielraum. Ein Pilotversuch müsste beim Bund beantragt und durch diesen bewilligt werden. Davon will die Regierung allerdings absehen. «Der Regierungsrat erkennt keinerlei Vorteile in 3-D-Fussgängerstreifen. Wohl aber deutliche Nachteile.»

Michelle Lachenmeier zeigt sich auf Anfrage nicht sonderlich überrascht über den Entscheid. «Er war aufgrund der rechtlichen Situation eigentlich zu erwarten.» Dennoch hätte sich Lachenmeier etwas mehr «Mut» vom Regierungsrat erhofft, da Fussgängerstreifen oft schlecht beleuchtet seien und vor allem Kinder die Geschwindigkeit von Autos nur schwer einschätzen könnten. Immerhin, so Lachenmeier, wolle die Regierung zwei Vorstösse zur Tempobegrenzung oder besseren Verkehrssignalisation bei Schulhäusern umsetzen und dafür beim Grossen Rat Mittel beantragen.

Dem Auge erscheinen sie wie Blöcke, die aus dem Boden kommen: Fussgängerstreifen, die so auf die Strasse gemalt sind, dass sie räumlich erscheinen. Diese schwebenden Balken sollen auf Verkehrsteilnehmer wie ein Hindernis wirken und Autofahrer dazu bringen, vor Fussgängerstreifen Bremsbereitschaft zu erstellen und langsamer zu fahren. Ziel der optischen Täuschung ist es, die Sicherheit von Strassen querenden Fussgängern zu erhöhen. Das bekannteste Beispiel eines 3-D-Fussgängerstreifens, der in Indien erfunden wurde, ist das isländische Städtchen Isafjordur.