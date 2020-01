39-Jähriger fährt auf geparktes Auto

Ein 39-Jähriger fuhr am Mittwochmittag in Basel auf ein am Strassenrand geparktes Fahrzeug. Sein Auto überschlug sich und kam auf dem Dach zum Stillstand, wie die Kantonspolizei Basel-Stadt berichtete.

Die Sanität brachte den Lenker zur Abklärung ins Spital. Der Alkoholtest verlief negativ. Der Fahrer kassierte ein vorläufiges Fahrverbot.

Die Unfallursache ist noch nicht ermittelt. Im Einsatz standen neben der Sanität auch mehrere Patrouillen der Kantonspolizei Basel-Stadt und die Berufsfeuerwehr.