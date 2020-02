376'000 Franken für Veloparkplätze und Arbeiterbus

Mit 376'000 Franken aus dem Pendlerfonds an die Gemeinden Schliengen (D) und Sissach fördert der Kanton Basel-Stadt den Ausbau von Abstellanlagen für Velos an den dortigen Bahnhöfen. Ein weiterer Beitrag geht als Anschubfinanzierung an einen Arbeitnehmerbus vom Bahnhof Saint-Louis (F) zum Stücki Park.