32 Bands auf zehn Bühnen im heissen Kleinbasel

«Es ist heiss auf der Bühne», sagt Pink Pedrazzi, der den Abend am Standort Waisenhaus mit seiner Band «The Big Easy» eröffnet. Allerdings! Das ganz Kleinbasel brütet in einer Hitze, die an diesem Freitagabend durchaus Mississippi- oder Louisiana-Dimensionen annimmt. Das Wetter passt also bestens zum Programm. Etwas weiter rheinabwärts, an der Utengasse, sind bereits die «Purple Lights» am rocken – und Sänger Peter Hungerbühler ist gerade zum Publikum heruntergestiegen, um den Leuten noch mehr Dampf zu machen.