27-Jährige verletzt sich bei Küchenbrand

Eine 27-jährige Frau wurde am Samstag bei einem Brand in ihrer Wohnung an der Birmannsgasse leicht verletzt. Gemäss Mitteilung der Polizei bemerkte sie den Rauch, und stellte daraufhin fest, dass in der Küche ein Elektrogerät in Brand geraten war. Sie alarmierte die Feuerwehr, der es mithilfe einer Löschdecke gelang, das Feuer zu löschen.