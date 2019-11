24-jähriger Räuber verhaftet

Gemäss Mitteilung der Basler Staatsanwaltschaft sind in der Nacht auf Samstag ein 16-Jähriger und ein 18-Jähriger in der Schneidergasse von einem unbekannten Mann angesprochen und in ein Gespräch verwickelt worden. Dem Unbekannten gelang es dabei, Bargeld aus den Portemonnaies der Opfer zu stehlen, was einer der jungen Männer bemerkte. Als der 18-Jährige das Geld zurück verlangte, schlug der Täter ihn mit den Fäusten und flüchtete. Das Opfer wurde leicht verletzt.