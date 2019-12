2,13 Millionen für Neubau Robi Bachgraben in Basel beantragt

Die Basler Regierung beantragt vom Grossen Rat einen Kredit von 2,12 Millionen Franken für ein neues Infrastrukturgebäude des Robi Bachgraben. Der alte Bau ist 2017 zur Hälfte einem Brand zum Opfer gefallen.

Durch den Ersatzneubau werde «ein für die Quartierentwicklung wertvoller Standort» der Robi-Spiel-Aktionen erneuert, schreibt die Regierung in ihrem am Freitag veröffentlichten Ratschlag. Wertvoll sei der Standort, weil in unmittelbarer Umgebung eine ganze Reihe von neuen Genossenschaftswohnungen am Entstehen seien, die viele zusätzliche Kinder in das Quartier im Westen der Stadt brächten.