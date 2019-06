21-Jähriger durch Schuss verletzt

Am Samstagnachmittag kam es an der Müllheimerstrasse in Basel zu einer Schussabgabe. Dabei wurde ein 21-jähriger Mann verletzt und musste ins Spital gebracht werden. Der Verletzte befindet sich nicht in Lebensgefahr, wie die Polizei mitteilte.

Die Polizei konnte zwei Tatverdächtige festnehmen – einen 44-jähriger Türken und einen 30-jährigen Schweizer. Das Gebiet an der Müllheimerstrasse, zwischen Amerbachstrasse und Markgräflerstrasse, musste abgeriegelt werden. Weshalb es zur Schussabgabe kam, wird nun abgeklärt. Die Polizei geht davon aus, dass ein Streit voraus ging. Eine Passantin hatte die Beamten darauf aufmerksam gemacht.