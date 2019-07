200 zusätzliche Ladestationen für Elektroautos in Basel-Stadt

Rechtliche Grundlage für Lademöglichkeiten

Basel-Stadt hatte bereits Anfang 2018 einen Versuchsbetrieb mit öffentlichen Ladestationen auf Parkplätzen gestartet. Inzwischen betreiben die IWB 41 öffentlich zugängliche Ladepunkte, wie dem Ratsschlag der Regierung zu entnehmen ist. Mit den 200 zusätzlichen Ladestationen will die Regierung eine Motion aus dem Grossen Rat erfüllen. Mittels einer Anpassung des kantonalen Umweltschutzgesetzes sollen Lademöglichkeiten für Elektroautos auf eine rechtliche Grundlage gestellt werden.

Der Ausbau der Ladeinfrastruktur in der blauen Zone ist Bestandteil eines Gesamtkonzeptes Elektromobilität. Dieses hat die Regierung am Dienstag verabschiedet. Mit Blick auf die Klimaziele seien Fördermassnahmen nötig, um den Umstieg auf Elektrofahrzeuge zu beschleunigen, hält die Regierung fest. Diese «finanziell massvolle Förderung» dürfe aber weder den öffentlichen Verkehr noch den Velo- und Fussgängerverkehr konkurrenzieren und auch nicht zu einer Zunahme des motorisierten Individualverkehrs führen, heisst es in der Mitteilung.