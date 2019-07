200 Zapfsäulen für Elektroautos

Basel-Stadt ist weit weg von einem Elektroauto-Boom. Erst 320 von rund 62'000 immatrikulierten Personenwagen ­haben einen Antrieb, der zu hundert Prozent mit Strom funktioniert. Das entspricht einem Anteil von 0,5 Prozent. Um die Klimaziele bezüglich CO 2 zu erreichen, soll sich das nun ändern. Die Regierung hat einen Bericht veröffentlicht, in dem sie ambitionierte Ziele formuliert. So soll der Anteil von E-Autos an den Neuzulassungen im Kanton bis 2022 auf 15 Prozent steigen. Mit Neuzulassungen sind Neuwagen ab Fabrik gemeint. Wie viele das im Jahr 2018 waren, konnte die Motorfahrzeugkontrolle der Kantonspolizei bis ­gestern nicht beantworten.