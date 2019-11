120 Kinder wollen zur Polizei

Ob sie auch eine Probefahrt im Tesla unternehmen durften, schreibt das JSD in seiner Medienmitteilung nicht. Dafür ging es für die Kinder ab ins Gefängnis: «Auch in den Räumen der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt tummelten sich rund 20 kleine Ermittler und schnupperten in den Arbeitsalltag von Kriminalpolizisten und Staatsanwälten.»

Bild: Rettung Basel-Stadt

Rund 30 Kinder besuchten ausserdem Feuerwehr und Sanität. «Sie konnten im Lützelhof eine Einsatzdemonstration verfolgen», schreibt Mediensprecher Toprad Yerguz. Auch diese Abteilungen müssen sich somit wenig Sorgen um ihren Nachwuchs machen. Es scheint ganz so, als wären «Feuerwehrmann» und «Polizistin» nach wie vor zwei der beliebtesten Berufswünsche der heutigen Generation.