10 000 Kinder erobern die Stadt

Hier könnte 1000-mal das Wort «Jöö» stehen, und damit wäre die dritte Basler Schulfasnacht in der Innenstadt (Bsfidi) auch schon treffend beschrieben. Denn die Kleinen, die am Donnerstag von der Pfalz, durch die Freie Strasse, über die Mittlere Brücke und entlang der Karthausgasse bis zum Theodors-Kirchplatz marschieren, sind an Niedlichkeit nicht zu überbieten. Rund doppelt so viele Teilnehmende und Begleitpersonen zählt das Bsfidi 2020 im Vergleich zur ersten Ausgabe 2010 – nämlich deren 10 000. Das entspricht bei­nahe der Anzahl Aktiven, die am Fasnachts-Cortège teilnehmen.