So kommen Jugendliche mit Schwierigkeiten leichter zu einer Lehrstelle

Nesrin Beslami* ist 18 Jahre alt und lebt in Lausen. Sie kam im Alter von neun Jahren als Flüchtling in die Schweiz, zusammen mit ihren Eltern. Seit letztem Sommer absolviert sie ein einjähriges Praktikum als Betreuerin in einer Kindertagesstätte in Reinach. Sie möchte aber die Kinderbetreuung nicht zu ihrem Beruf machen, hat sie gemerkt. Beslami sucht darum eine Lehrstelle in einem anderen Bereich.