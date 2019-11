«Viele Journalisten behaupten, alle Klimaaktivisten wären Kriminelle»

Vier Jugendliche sassen am Donnerstagmorgen an der Redaktionssitzung der BaZ und haben uns den ganzen Tag begleitet. Um zu erfahren, was sie sich von den Medien wünschen und was sie an der Berichterstattung stört, haben wir mit jedem unserer Besucher ein kurzes Interview geführt. Dabei wurde eines ziemlich deutlich: Diese jungen Menschen haben eine politische Haltung.