Syrien-Konflikt bewegt Basler Politiker

Die Türkei war in Basel dieser Tage auch in einem anderen Kontext ein Thema. Die «Basellandschaftliche Zeitung» berichtete kürzlich über eine Veranstaltung in der Mevlana-Moschee, ander die drei Nationalrats­kandidaten Luca Urgese (FDP), Eduard Rutschmann (SVP) und Christian von Wartburg (SP) teilgenommen haben. Die Mevlana-­Moschee ist für ihre Verbindung mit gewalttätigen türkischen ­Nationalisten bekannt. Zu ihrem 20-Jahr-Jubiläum wollte sie den Präsidenten der europäischen Dachorganisation der Grauen Wölfe einladen. In Anbetracht der Krise in Syrien sah sich die SP gestern gezwungen, sich ­öffentlich von der Mevlana-­Moschee zu distanzieren.

«Die Parteileitung findet den Besuch eines unserer Nationalratskandidaten in besagter ­Moschee, der ohne Absprache mit der Parteileitung erfolgte, falsch», hiess es in einer Medienmitteilung. Die SP Basel-Stadt habe selbstverständlich keine Beziehung zu rechtsextremen Organisationen und verurteile inaller Deutlichkeit die menschenfeindliche und gewalt­tätige Politik der MHP, der türkischen Partei der Nationalistischen Bewegung. «Faschismus ist keine Meinung, sondern ein Verbrechen», so die SP weiter.

Von Wartburg entschuldigte sich in den sozialen Medien für seinen Besuch in der Mevlana-Moschee und bezeichnete diesen als einen Fehler. «Mir war in diesem Moment nicht bewusst, dass Mitglieder der Mevlana-Moschee Ansichten der rechtsextremen türkischen MHP vertreten und mehrheitlich den Grauen Wölfen angehören.»

Von den anderen Politikern, die an der Veranstaltung teilgenommen haben, entschuldigte sich niemand.