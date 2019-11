Schon wieder Kollision zwischen Velo und Lastwagen

Nach dem tragischen Unfall von Martin Vosseler, der in Basel an der Austrasse unter einen Lastwagen geriet und tödlich verletzt wurde, ist wieder eine Person unter die Räder geraten. Der Unfall hat sich am Mittwochabend, 20. November 2019, um 17.00 Uhr, auf der Baslerstrasse in Allschwil BL ereignet. Die Fahrradfahrerin wurde dabei schwer verletzt.