Regierung ist gegen Geröllhalden in den Gärten

Geht es nach dem Solothurner Regierungsrat müssen Liegenschaftsbesitzer von Dornach bis Grenchen umdenken. Denn seit einigen Jahren sind vollkommen vegetationsfreie Schotterflächen als vermeintlich pflegeleichte Umgebungsgestaltung in Wohnquartieren «leider auch im Kanton Solothurn in Mode» gekommen. Das kritisiert der Regierungsrat in seiner Stellungnahme vom Montag zu einem SP-Auftrag im Kantonsrat.