Er wird kurz und heftig sein: der Wahlkampf für die eidgenössischen Wahlen vom 20. Oktober in den beiden Basel. Bis spätestens am nächsten Montag müssen die Parteien die Listen mit den Namen der Kandidierenden in Basel und Liestal hinterlegen. Dann bleiben ihnen noch zwei Wochen, um die Listenverbindungen abzugeben. Konzentrieren wird sich der Wahlkampf auf die Zeit bis zum Beginn der Herbstferien Ende September.