Senior stirbt, während er seinen Hund ausführt

Ein 70-jähriger Mann war am Freitagmorgen gegen acht Uhr mit seinem Hund auf der Kreisstrasse in Rheinfelden (D) unterwegs. Kurz darauf wurde er von einem VW am Strassenrand mitgerissen, wie das Polizeipräsidium Freiburg berichtete.

Trotz Rettungskräften und Rega Hubschrauber verstarb der Mann noch am Unfallort. Der Hund wurde nicht verletzt.

Am Auto entstand ein Sachschaden von ca. 2'500 Euro. Der Verkehrsdienst Weil am Rhein ermittelt noch zum Unfallhergang.