Sauwetter verdirbt uns honigsüssen Frühling

Normalerweise wirbeln in diesen Tagen in der ganzen Region die Schleudern, und der goldgelbe, zähflüssige Honig fliesst aus den Bienenwaben in die Kessel, von wo er dann in die Gläser abgefüllt werden kann. Doch dieses Jahr sieht es für die Honigernte so schlecht aus wie seit vielen Jahren nicht mehr. «Wir erleben gerade in ganz Mitteleuropa einen deutlichen Einbruch bei den Honigreserven in den Bienenstöcken», sagt Remigius Hunziker, Präsident des Bienenzüchtervereins Basel. «Es ist ein sehr, sehr mageres Jahr.»