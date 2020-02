Roche Tower könnte gratis sein

In Basel-Stadt werden pro Arbeitstag rund 1,2 Millionen Arbeitsstunden geleistet. Im Baselbiet sind es 950 000 Extrastunden. Total ergeben sich damit für die beiden Basel also im Super Schaltjahr 6,45 Millionen Gratisstunden. In Basel-Stadt steigt die Wertschöpfung um respektable 60 Millionen Franken. Pharma-Unternehmen mit dem verarbeitenden Gewerbe streichen den Hauptteil von 47 Millionen Franken ein. Der lokale Handel profitiert mit sechs Millionen, im Gastgewerbe und dem übrigen Gewerbe sind es zwei Millionen Franken.