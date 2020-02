Referendum gegen Passwang-Sanierung lanciert

Letztmals wurde diese in den 1930er-Jahren ausgebaut, die ­Infrastruktur ist entsprechend marode. Bisher wurden rund 46,5 Millionen Franken zur Sanierung des Verbindungsstücks zwischen dem Schwarzbubenland und dem solothurnischen Bezirk Thal bewilligt; nachdem 2017 Projektmängel festgestellt wurden, mussten zusätzlich zum ursprünglich gesprochenen ­Kredit von 13,7 Millionen noch 7,8 Millionen nachgelegt werden. Und erst letzten Dezember genehmigte der Solothurner Kantonsrat die nun angefochtenen 25 Millionen für die zweite, fünfjährige Phase der Bauarbeiten. In dieser Etappe sollen 2,1 Kilometer Strasse zwischen dem Schiltloch und dem Restaurant Neuhüsli saniert und verbreitert werden.

Die hohen Baukosten haben ihren Grund: Der geologische Untergrund ist nicht stabil, die Passwangstrasse droht abzurutschen. Zudem führt sie durch eine hügelige Gegend, stellenweise auch durch enge Bereiche. So müssen nicht nur die Strasse selbst, sondern unter anderem auch die Stützmauern und Steinschlagschutznetze renoviert beziehungsweise ersetzt werden.

Schwerverkehr unerwünscht

Das «Komitee für eine vernünftige Sanierung der Passwangstrasse» will auch nicht verhindern, dass man die Strasse flickt, so Christian Thalmann. Doch 25 Millionen für 2,1 Kilometer Strasse seien zu viel. Auch ist dem FDP-Kantonsrat die Investition in eine Verbreiterung der Strasse ein Dorn im Auge: Diese sei unnötig und würde bloss zusätzlichen Schwerverkehr auf den Passwang holen. Lastwagen würden ihrerseits die Strasse weiter malträtieren.

Wünschen würde man sich hingegen «sinnvolle Infrastrukturprojekte zugunsten der Bezirke Thierstein und Thal», so der Referendumstext. Thalmann: «Wir wollen schneller nach Basel fahren können.» Der Kanton Solothurn würde falsche Schwerpunkte in der Verkehrsstrategie setzen, er sollte lieber die Zusammenarbeit mit den Kantonen ­Basel-Stadt und Basel-Landschaft fördern.

Sollte das Referendums­komitee fristgerecht genügend Stimmen zusammenbekommen, könnte eine allfällige Abstimmung im Sommer 2020 zustande kommen. Für die geplante zweite Phase der Sanierung könnte es zu einer Verzögerung von bis zu einem Jahr kommen.

Für den Fall, dass die Solothurner Stimmberechtigten das Referendum annehmen sollten, ist das weitere Prozedere noch höchst unklar. Für den weiteren Unterhalt der Strasse müssen auf jeden Fall Investitionen getätigt werden. Weitere Kunstbauten, wie etwa Bachbrücken, müssen ebenfalls saniert werden – für die Sanierung der 70 Meter langen Brücke in Erschwil etwa wurden vom Kantonsrat erst vor kurzem 5,5 Millionen Franken gesprochen.