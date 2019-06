Mit dem «Klamauk» von Jean Tinguely ans Winzerfest

Es verwundert wenig, dass das Motto des Auftrittes an der Fête des Vignerons in Vevey unter dem Slogan «Jura & Bâle – Carneval et plus encore!» stattfindet (Jura und Basel, Fasnacht und noch mehr!). Am 28. Juli entsenden die beiden Nordwestschweizer Kantone Basel-Stadt und Jura jeweils eine Delegation an den Genfersee. Dort warten Auftritte in einer Arena, an Ständen und auf der Strasse. Alleine aus Basel und dem Baselbiet werden über 100 Personen am Festumzug dabei sein.

Nicht nur Fasnacht

Basel möchte sich vielseitig zeigen, wie Sabine Horvath vom basel-städtischen Standortmarketing am Montagnachmittag in Delémont sagte. Die Gruppe Les Fifres et Tambours de Bâle soll die in Basel tief verankerte Trommler-und-Pfeifer-Tradition zeigen.Am Festumzug werden die Seibi-Mysli als Frauen-Clique dabei sein, und es wird weiter viel Fasnacht an einer Ausstellung zu sehen sein, ähnlich wie am Sechseläuten-Auftritt in Zürich. Die Organisatoren wollen aber hervorheben, dass es nicht nur um Fasnacht geht. Die Street-Dance-Gruppe Tremendous, die Streetband Mumol Dixie Stompers sowie Trachtengruppen aus dem Dreiland, aus der Region Basel, aus dem Schwarzwald und dem Elsass, sollen den Basler Auftritt ebenfalls prägen. Am Abend dann, nach dem Umzug, gibt es eine Art Mini-Chienbäse in Vevey. Dafür sind dann die Baselbieter zuständig, die mit den Baslern an die Fête des Vignerons reisen.

Bewusst junges Kulturangebot

Doch auch der Kanton Jura hat Fasnachtsbräuche und andere Traditionen. So werden die «Sauvage» zu sehen sein, ganz in Tannenäste gehüllte Gestalten, die im Jura zur Fasnachtszeit durch die Strassen ziehen. Oder die Gruppe Les Patoisants, die sich darum bemüht, den alten jurassischen Dialekt, den nur noch wenige sprechen, am Leben zu erhalten. Einen Auftritt an diesem Tag für die Transjura-Connection am Genfersee hat auch der Akkordeon-Weltmeister Jérôme Courbat.Basel wie der Jura setzen bewusst auf ein junges Kulturangebot. Aus Basel sind die Jazz-Formation Infinite Limbs Kollektiv vom Jazz-Campus angekündigt oder die DJs Nik Frankenberg und Thom Nagy. Aus dem Jura sind ausserdem die Musical-Künstler Carrousel, Sim's und Félicien LiA zu sehen. Für Musik sorgen weiter die DJs Gaspar Narby, DJ Idem und Christophe Meyer.Beim Festumzug marschiert auch das 1. Frauen-Jodel-Chörli Basel mit – nicht ohne Hintergedanken, wie Horvath sagt. Damit soll darauf hingewiesen werden, dass Basel 2020 der Austragungsort des Eidgenössischen Jodlerfestes ist.Das Highlight des Umzuges in Vevey dürfte aber die fahrende Skulptur «Klamauk» (1979) von Jean Tinguely sein. Jean-Tinguely-Museum-Kurator Jean-Marc Gaillard zeigte sich zuversichtlich, dass nicht nur die auf einem Bucher-Traktor aufgebaute Figur mit ihren Drehungen und Bewegungen zu sehen sein wird, sondern auch, wie die Maschine Rauch ausspeit und ein kleines Feuerwerk aus ihr herausspritzt.

Wein im Zentrum

Doch an einem Winzerfest geht es um Wein, und deshalb müssen auch die beiden Kantone zeigen, was sie bei der Weinherstellung zu bieten haben. An der Juba-Bar wird es Pinot Gris oder Garanoir/Cabernet aus dem Jura zu degustieren geben, die Basler wollen mit Sauvignon Blanc Le Petit und Pinot Noir Le Petit vom Riehener Schlipf gegen die Westschweizer Winzererzeugnisse bestehen. Der offizielle Fähnrich von Basel übrigens hat ebenfalls etwas mit Wein zu tun: Der 18-jährige Basil Ullrich stammt aus der Besitzerfamilie des Weingutes in Riehen und wird das Basler Banner in Vevey tragen.

So richtig Geschmack gefunden an solchen Gastauftritten haben die Basler während des Zürcher Sechseläutens 2019. Deshalb war den Verantwortlichen auch rasch klar, dass es auch in Vevey einen Foto-Point an der Fasnachtsausstellung geben muss. Dieser zieht viele Besucher an und bietet deshalb eine gute Möglichkeit, für Basel und die Fasnacht zu werben. Die Drey scheenschte Dääg haben noch mehr Marktwert, seit sie immaterielles Unesco-Weltkulturerbe sind und dürfen deshalb unter keinen Umständen am Auftritt der Basler am Winzerfest (Fête des Vignerons) fehlen.