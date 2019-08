Mehr Schüler in den beiden Basel

Wunschgemäss tiefere Gymnasialquote

In beiden Kantonen gehen die Neueintritte ins Gymnasium zurück - im Stadtkanton stärker als auf dem Land. Der Rückgang um 59 auf 730 neue Gymnasiastinnen und Gymnasiasten in der Stadt wird vom Erziehungsdepartement begrüsst. Weil die Gymnasialquote in Basel-Stadt 2018 mit 41,2 Prozent zu hoch war, wurden die Übertrittsvoraussetzungen verschärft. Neu liegt die Gymnasialquote in Basel-Stadt bei 37,2 Prozent und damit im anvisierten Bereich. In Baselland geht die Zahl der Neueintritte ins Gymnasium 43 auf 825 zurück. Eine Gymnasialquote weist der Landkanton nicht aus. Parallel zu den sinkenden Neueintritten in die Gymnasien steigen die Eintritte in die Fachmittelschulen (FMS) in beiden Kantonen an. In Basel-Stadt sind es 230 neue FMS-Schülerinnen und Schüler (plus 83) in Baselland 330 (plus 24).

Mehr offene Lehrstellen

Wie der Kanton Basel-Landschaft mitteilt, seien per 1. Juli in den beiden Basel noch 555 Lehrstellen offen gewesen. Im Vorjahr waren es zum gleichen Zeitpunkt 475 Stück. Weniger offene Lehrstellen gibt es im Bereich der kaufmännischen und der Detailhandelsberufe sowie bei den chemischen Berufen. Mehr offene Lehrstellen sind in den gewerblich-industriellen Berufen und bei den Gesundheitsberufen zu finden. Per 1. Juli 2019 sind insgesamt 100 Lehrverträge weniger unterschrieben worden.