Mehr als 4100 neue Studierende an der FHNW

An der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) haben am Montag 4138 Studierende ihre Ausbildung in einem Bachelor- oder Masterstudiengang begonnen. Die Gesamtzahl aller immatrikulierten Studierenden an der FHNW bleibt mit rund 12'400 Personen jedoch stabil, wie die Medienstelle der Fachhochschule Nordwestschweiz in Brugg AG mitteilte.