Mangel an ­Logopäden in der Region Basel

In der Region gibt es viele Kinder im Vorschulalter, die Sprachstörungen haben. Ihnen fällt es schwer, sich klar auszudrücken, oder sie verschlucken Wörter. Die wenigsten Eltern würden merken, dass ihr Kind sprachlich zurückgeblieben ist und logo­pädische Hilfe in Anspruch nehmen sollte. Das erklärt die Logopädie-Studentin der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW), Ivana Wolf. «Es ist wichtig, dass ein Kind so früh wie möglich mit einer logopädischen Therapie beginnt, um die Sprache von Anfang an richtig erwerben zu können», sagt sie.