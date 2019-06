Im Finale um den Europäischen Gartenpreis

Wer wird in diesem Jahr in der Kategorie «Gartenkulturelles Erbe in Europa» den Europäischen Gartenpreis gewinnen? Die britische Royal Horticultural Society, die Gärten der Welt in Berlin – oder die Merian Gärten in Basel?

Seit 2010 vergeben das Europäische Gartennetzwerk EGHN und die Stiftung Schloss Dyck, Zentrum für Gartenkunst und Landschaftskultur im nordrhein-westfälischen Jüchen, diese Auszeichnung. Insbesondere schöne Gärten mit hoher Qualität der Gartenanlagen und innovativen Konzepten werden prämiert.