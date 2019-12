Grosseinsatz wegen Bombenattrappe

Die Bombenbastler haben jedoch offenbar alle Zutaten organisiert, um die Bombe mittels eines Handys aus der Ferne zu zünden.

«Mon cadeau de Noël pour Mulhouse»

Gemäss «France 3» wurde die Polizei durch Gerüchte in den sozialen Medien auf das Bombenbastler-Video aufmerksam. Darauf war zu sehen, wie ein Mann Handlungen vornahm, die vermuten liess, dass er dabei war, eine Bombe zu bauen. Dazu schrieb er: «Mon cadeau de Noël pour Mulhouse», mein Weihnachtsgeschenk für Mulhouse.

Rund eine halbe Million schauten sich das Video an. In den sozialen Medien wurde die Befürchtung herumgereicht, es stehe ein Attentat auf den Mulhouser Weihnachtsmarkt bevor. Der Anschlag vor einem Jahr auf den Strassburger Weihnachtsmarkt hat sich tief ins Gedächtnis der Elsässer eingebrannt und ist in der französischen Öffentlichkeit immer noch ein Thema.

Die Wahrscheinlichkeit, dass es in Frankreich auf Weihnachtsmärkten zu einem Attentat kommt, ist wesentlich höher als in der Schweiz. Dementsprechend intensiver ist die Vorsicht.

Weihnachtsmarkt teilweise evakuiert

Die Polizei liess einen kleinen Platz unweit vom Place de la Réunion mit der Saint-Etienne-Kirche räumen und evakuierte das Gebäude, in dem sich ein 22-Jähriger in der Wohnung aufhielt. Der Mann sowie ein Komplize wurden festgenommen, beide befinden sich zurzeit in Untersuchungshaft.

Einer der beiden war der Polizei wegen Überfällen auf Autofahrer bekannt. Wegen des Einsatzes sperrte die Polizei einen Zugang zum Weihnachtsmarkt rund um die Saint-Etienne-Kirche.