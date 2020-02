Grossbrand in Inzlingen zerstört Halle

Der Feuerwehr wurde am Sonntagabend gegen 18.45 Uhr ein Dachstuhlbrand in der sogenannten «SVI-Halle» in der Gemeinde Inzlingen gemeldet. Gemäss einer Mitteilung des Polizeipräsidiums Freiburg stellte die Feuerwehr vor Ort fest, dass neben dem Dachstuhl auch die gesamte Halle in Vollbrand geraten war.