Grösser und zuverlässiger: Der ICE 4 rollt ein

An der Adresse Im Surinam 175 hat die DB insgesamt 13 Millionen Euro in das neue Instandhaltungsgleis für den ICE 4 investiert. So kann der neueste Fernverkehrszug der DB ab sofort auch in Basel gewartet und damit in der Schweiz eingesetzt werden. Ab dem Fahrplanwechsel vom 15. Dezember 2019 fährt der neue Zug von Hamburg über Basel und Zürich nach Chur; ab Juni 2020 kommt die neueste ICE-Generation auch auf der Strecke Berlin–Basel–Bern–Interlaken zum Einsatz.

Weniger Verspätungen

Mit dem neuen Zug bietet die DB auf den genannten Strecken 20 Prozent mehr Sitzplätze an. In einem ICE 4 haben 825 Passagiere Platz. Es gibt auch mehr Raum für das Gepäck; neu dürfen auch Velos mitgenommen werden. Zudem verfügen die Züge vom Typ ICE 4 über eine ­tageszeitabhängige Beleuchtung mit 152 möglichen Lichtakzenten. Davon werden natürlich auch Passagiere profitieren, die mit DB-Zügen ab Basel in die Schweiz fahren.

Der Sprecher der Deutschen Bahn, Michael Greschniok, erklärte der «Basler Zeitung», mit der Einführung vom ICE 4 sollten auch die Verspätungen der Züge aus Deutschland zurückgehen: «Die ICE 4 bringen somit nicht nur mehr Komfort, sondern auch mehr Zuverlässigkeit.»

Alle ICE 4, die in der Schweiz ­herumfahren, werden in Basel gewartet. «Die Millioneninvestitionen machen das Werk Basel im Sinne einer starken Schiene fit für die Zukunft, gerade im Hinblick auf die voranschreitende Modernisierung der DB-Fernverkehrsflotte», erklärte Jürgen Lange, Beauftragter der DB-Konzernleitung für die deutschen Strecken auf dem Schweizer Gebiet, gestern bei der Eröffnung. Lange wies auf die Besonder­heiten der Wartung und Instandhaltung von DB-Zügen auf Schweizer Boden in Basel hin: «Das schweizerische und das deutsche Regelwerk werden gleichzeitig angewandt.»

Weitere Investitionen geplant

Für die Eröffnungsfeier war Matthias Gramer, Leiter Bereitstellung und Instandhaltung der DB Fernverkehr AG, aus Frankfurt angereist. «10 Prozent der Störungen und Schäden an den DB-Fernverkehrszügen werden in Basel beseitigt», erklärte Gramer. Wie wichtig das Werk Basel für die DB sei, habe sich gezeigt, als in die Rheintalbahn im August 2017 bei Rastatt unterbrochen und Basel deshalb wochenlang abgehängt war.

Im ICE-Werk Basel arbeiten 155 Mitarbeitende im Zweischichtbetrieb. Täglich werden sechs ICE-Züge und zwei Intercity-Züge gewartet. Für die nächsten Monate sind am Badischen Bahnhof weitere Investitionen in eine neue Lagerhalle und in Abstellgleise für ICE geplant.