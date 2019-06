Grenzwache stellt Dopingmittel sicher

Am Grenzübergang Basel/Weil-Autobahn wurden verbotene Dopingmittel sichergestellt. Wie die Eidgenössischen Zollverwaltung (EZV) mittelt, wurden die Substanzen bei der Kontrolle eines litauischen Staatsbürgers gefunden.

Der 40-Jährige habe mit seinem Auto in die Schweiz einreisen wollen. «In seinem Auto fanden EZV-Mitarbeitende zwei Taschen gefüllt mit diversen Injektionen und Tabletten», heisst es in einem heute veröffentlichten Mediencommuniqué. Für eine eingehende Fahrzeugkontrolle sei ein Spezialistenteam der EZV aufgeboten worden. Dieses habe in einem speziell eingebauten Versteck im Kofferraum des Fahrzeugs zudem 99'000 Euro entdeckt und eingezogen. «Die Dopingsubstanzen wurden zuhanden Anti Doping Schweiz beschlagnahmt.» Was den Litauer angeht, hält die EVZ knapp fest: «Der Mann wurde gebüsst.»