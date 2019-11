Freiwillige sollen Luftqualität im Dreiland erforschen

In der Winterzeit ist die Feinstaubbelastung in der Regel höher als in den Sommermonaten. Deshalb sollen ab Anfang 2020 rund 20 Freiwillige während fünf Wochen mit einem Mikrosensor ausgerüstet werden, um in ihrem Alltag Messungen der Luftqualität durchzuführen. Wie das Lufthygieneamt schreibt, messen die zur Verfügung gestellten Mikrosensoren die Konzentrationen von Feinstaub unter- schiedlicher Grösse. Dieser Mikrosensor kann Echtzeit- und Verlaufs- daten auf Karten und Diagrammen anzeigen und diese auch teilen.