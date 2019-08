Falsch abgebogen: Neues Navi am Euro-Airport führt zu mehr Fluglärm

Suhr erläuterte gestern mögliche Ursachen für die unerwünschten Flugkurven, etwa das Flight Management System in den Cockpits, die operationelle Vorgabe der Fluggeschwindigkeit oder die leicht veränderten Sicherheitsvorgaben. Der Euro-Airport geht davon aus, dass die Analysen und die Tests bis Ende Jahr durchgeführt werden könnten.

2020 könne dann nach den entsprechenden Konsultationen das Verfahren korrigiert werden. Konsultiert werden müssen die französische Commission Consultative de l’Environnement, die französische Autorité de Contrôle des Nuisances Aéroportuaires sowie die Fluglärmkommission beider Basel.

Die Flugrouten über Allschwil sind in den vergangenen Monaten von vielen Anrainern kritisiert worden. Zuletzt wurden in Allschwil sogar Unterschriften für eine von den örtlichen Behörden unterstützte Petition gesammelt. In Diskussion sind zudem zahlreiche weitere Massnahmen, die den Fluglärm einschränken könnten.

Weitere Massnahmen

Die jetzt in die Wege geleitete Optimierung des Navigationsverfahrens erfolgt unabhängig von der Diskussion um die mögliche Verlegung des Abhebepunktes auf der Piste 15. Geprüft wird, ob künftig auf der Piste generell weiter hinten abgehoben werden soll. Diese Praxis gilt heute in den sensiblen Nachtstunden sowie am Wochenende, ist jedoch wegen der veränderten Lärmverteilung nicht unproblematisch.

Der französische Lärmvorsorgeplan führt neben dem optimierten Abflugverfahren und der möglichen Verschiebung des Abhebepunktes auch auf, dass der Flugplan zu den sensiblen Zeiten überprüft werden müsse, dass die Start- und Landegebühren anpasst werden könnten, dass die fixe Stromversorgung der stehenden Flugzeuge durch den Flughafen sicherzustellen sei und dass der Schallschutz für Gebäude in Flughafennähe zu verbessern sei.

Offen ist über den Lärmvorsorgeplan hinaus auch noch das bei der französischen Luftfahrtbehörde in Paris zur Prüfung beantragte Verbot von Starts nach 23 Uhr.